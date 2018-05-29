فلسطين ترحب بتأكيد الاتحاد الأوروبى على حل الدولتين والقدس عاصمة لكل منهما

رام الله (أ ش أ)

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالإعلان الذى صدر عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى بتجديد التأكيد على ضرورة حل الدولتين والقدس عاصمة لكل منهما.

وقالت الخارجية - فى بيان اليوم الثلاثاء، "إن ما صدر عن الاجتماع هو موقف أوروبى قوى يعيد من جديد الإجماع الأوروبى حول قضايا الصراع"، مشيرة إلى أهمية العمل على إحياء عملية السلام دون الإشارة إلى الدور الأمريكى على اعتبار أن الاتحاد الأوروبى يرحب بالدور الجماعى والرعاية الدولية المتعددة لعملية السلام، كما يتفق فى موقفه مع إنهاء الاحتكار الأمريكى لها.

وثمنت ما جاء فى الإعلان الأوروبى من دعوة صريحة وواضحة لضرورة رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة والعمل على تقديم المساعدة والعون لمواطنيها الذين يعانون جراء الحصار الإسرائيلى.