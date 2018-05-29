غرق طالبتين فى حوض مزرعة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقيت طالبتان مصرعهما غرقًا فى حوض مزرعة بجمعية العاشر من رمضان دائرة مركز الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود عاشور مأمور مركز الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ من "سليمان.ا.م"، 35 عامًا مزارع مقيم جمعية العاشر من رمضان ــ دائرة المركز، وقرر أنه أثناء قيام نجلته "هند" 12 عامًا طالبة، ونجلة شقيقه "أفنان.م.ا"، 7 سنوات طالبة باللهو بالأرض الزراعية خاصته الكائنة بجمعية العاشر من رمضان ــ دائرة المركز، سقطا داخل حوض مياه المزرعة، وغرقتا لعدم إجادتهما السباحة، وتم انتشالهما .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.