طرح 100 ألف فدان إضافية بمشروع 1.5مليون فدان لصغار المزارعين فى يونيو

اطلع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم خطوات تنفيذ خطة طرح 100 ألف فدان إضافية من أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان، على صغار المزارعين أواخر يونيو المقبل في مناطق غرب غرب المنيا والفرافرة والمغرة، وذلك بعد نجاح التعاقد على نحو 300 ألف فدان، من إجمالي الطرح الأول البالغ 500 ألف فدان..

وتابع رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع الـ 1.5 مليون فدان في اجتماع حضره وزيري الري، والزراعة، ورئيس شركة الريف المصري، وممثلي الجهات المعنية.