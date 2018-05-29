طارق شوقى: إلغاء النظام التعليمى الحالى نهائيا 2026

كتب عبد الحليم سالم

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إلغاء العمل بالنظام التعليمى الحالى عام 2026، لافتا إلى أن النظام الجديد سيبدأ تدريجيا من المراحل الأولى العام الدراسى المقبل.

وأشار خلال حفل إفطار غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وخلال فعاليات جمعيتها العمومية بحضور 500 عضو، إلى أنه سيتم فصل معلم الفصل عن تصحيح أى امتحانات فى إطار إصلاح التعليم.

وقال شوقى إنه سيتم تعديل نظام الامتحانات فى الثانوية العامة والتى تمثل ضغطا عصبيا على الطلاب وعلى الأسر، وبدلا من الامتحان الواحد سيكون هناك تقييما على مدى سنوات الثانوية العامة، مع تغيير نظام الامتحانات لقياس المهارات والفهم بحيث يكون الامتحان عادلا.

وأشار الوزير إلى أنه للأسف الغش فى الامتحانات مثل الماء والهواء - على حد وصفه - ونحن ننفق 1.3 مليار جنيه لمحاصرة الغش.

وقال الوزير إن الدروس الخصوصية تتراوح من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا، وهناك سناتر دروس الدخول بتذاكر من 200 إلى 500 جنيه ولا بد من مواجهتها، بجانب إلغاء الكتب الورقية تماما.

وأوضح الوزير: "لا أستطيع طلب 5 جنيه من وزير المالية خارج ميزانية الوزارة البالغة 80 مليار جنيه، منها 68 مليار أجور، و6 مليارات مبانى، و3 مليارات كتب، و3 مليارات تغذية وتكاليف الثانوية العامة.