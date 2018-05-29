ضبط موظف شرع فى سرقة سيارة طالب بالجامعة الألمانية بالقطامية

كتب إبراهيم أحمد - أحمد إسماعيل

ألقى ضباط المباحث بالقاهرة القبض على موظف لشروعه فى سرقة سيارة طالب بالجامعة الالمانية فى منطقة القطامية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة تعود عندما تبلغ لقسم شرطة القطامية من أبنوب شريف جمال رياض سن 22 طالب بالجامعة الالمانية ومقيم 61 شارع محمود خاطر ـ دائرة قسم شرطة حلوان ، باكتشافه كسر زجاج السيارة ملكه رقم ب ل هـ 427 ماركة هيونداي سيفك حال توقفها بالمنطقة الثالثة أمام الجامعة الالمانية ـ دائرة القسم وسرقة جهاز كمبيوتر " لاب توب " ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكابها تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021 لسنة 2018م جنح القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة تبين أنها تحمل أرقام ط ن و 158 ماركة فيرنا سوداء اللون والمقيدة باسم مصطفى عبد الباسط سن 28 موظف ومقيم المحلية الثالثة ـ اسكان الشباب ـ دائرة القسم وأضافت التحريات أنه وراء ارتكاب الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها ،وضبط بحوزته لفافة ورقية بداخلها كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1 جرام تقريبا.

بمواجهته بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الزجاج " ، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي .

تم بإرشاده ضبط جهاز الكمبيوتر المستولي عليه لدى عميله " حسن النية " ضياء على سيد احمد سن 37 صاحب محل قطع غيار كمبيوتر ومقيم شارع الناصر ـ كوبرى القبة ـ دائرة قسم شرطة الوايلى .

باستدعاء المجني عليه تعرف علي جهاز الكمبيوتر واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق ، وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخري .