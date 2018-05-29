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صور.. وزير القوى العاملة: انتظام انتخابات التشكيلات العمالية بالمرحلة الثانية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:48 ص
صور.. وزير القوى العاملة: انتظام انتخابات التشكيلات العمالية بالمرحلة الثانية وزير القوى العاملة يتابع العمل
كتب محمود راغب
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أكد وزير القوى العاملة ، محمد سعفان، انتظام عملية انتخابات التشكيلات النقابية العمالية بالمرحلة الثانية للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة الإعلام ، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوي، والمناجم والمحاجر ، والبريد ، والنيابات والمحاكم .

وشدد علي أنه تم تلافي الأخطاء التي وقعت في المرحلة الأولي من الانتخابات علي مستوي 12 تصنيفا نقابيا في قطاعات البترول، والمرافق العامة ، والخدمات الإدارية والاجتماعية ، والنقل البرى، والسكة الحديد، والتجارة، والزراعة والرى والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمى، والسياحة والفنادق، والإنتاج الحربى، والضرائب والأعمال المالية، فضلا عن مجالس إدارة الشركات في الوحدات التى تمارس نشاطًا يدخل ضمن المجالات المذكورة .

وقال الوزير : إنه تم  إزالة أية معوقات تكون قد ظهرت وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بها للعمل علي حلها  بشكل فوري ،  مشددا علي أنه  سيتم فحص كافة الطعون بعناية .

وتابع وزير القوى العاملة من غرفة عمليات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية بالوزارة الانتهاء من اصدار  الكشوف الأولية للمرحلة الثانية من الانتخابات العمالية على مستوى  26 محافظة  ، مشيراً إلى أنه يتم البدء اليوم مرحلة الطعون.

 

كما تفقد الوزير قاعة الفروسية بإستاد القاهرة وتابع بنفسة تسلم الكشوف الأولية للمرشحين بالمرحلة الثانية ، وكذلك الانتهاء من إعلان نتائج الانتخابات بالمرحلة الأولى.

 

 

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