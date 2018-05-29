صور.. الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

شن طيران الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، عدة غارات جوية على مناطق متفرقة بمدينة غزة صباح اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكد مراسلنا أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت أكثر من 10 صواريخ صوب مواقع للمقاومة بحيى الزيتون والشجاعية بغزة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلى، سكان المستوطنات الجنوبية بالدخول إلى الملاجئ، وأعلن الجيش الإسرائيلى إن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ أسقط وابلا من الصواريخ أطلق من قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

ولم يعط الجيش تفاصيل أخرى.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في جنوب إسرائيل فى وقت سابق لتنبيه السكان إلى ضرورة الذهاب إلى المخابئ.

وأعلنت اسرائيل أن عدة صواريخ انطلقت من قطاع غزة صوب المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.



غارات إسرائيلية



جانب من الغارات



قطاع غزة