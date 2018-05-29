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شرطة التموين تضبط 16 طن جبن مجهولة المصدر قبل ترويجها فى الشرابية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:49 م
شرطة التموين تضبط 16 طن جبن مجهولة المصدر قبل ترويجها فى الشرابية جبن مجهول المصدر
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "عبدالحميد ا ع" 34 سنة، مسئول عن ثلاجة جبن بمنطقة الشرابية، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "جبن" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 

تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل الثلاجة على 16 طن جبن مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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