شرطة أمريكا تحقق فى واقعة التعدى بالضرب على فتاة خلال اعتقالها بنيوجيرسى

كتب: أحمد علوى

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن شرطة ولاية نيوجيرسى الأمريكية فتحت تحقيقا عقب ظهور فيديو لشرطى يلكم امرأة فى رأسها أثناء اعتقالها.

ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، مطلع الأسبوع الجارى ويظهر فيه ثلاثة من رجال الشرطة تابعين لإدارة وايلدوود أثناء القبض على شابة تدعى إيميلى واينمان 20 سنة.

ووجهت إلى إيميلى اتهامات بحيازة مشروبات كحولية على الشاطئ ومقاومة السلطات أثناء القبض عليها فى حين أكد مسئول فى الإدارة نقل ضابطين من الثلاثة إلى العمل فى وظائف إدارية.

وأظهر الفيديو إيميلى واينمان وهى تطرح أرضا مرتدية ثوب سباحة على الشاطئ فى يوم عطلة رسمية نهاية الأسبوع الماضى، ويجثو فوقها رجال الشرطة بينما هى تحاول ركل ضابط آخر يحكم قبضته على كاحليها.

وظهر فى الفيديو أيضا شرطى وهو يوجه عدة لكمات فى الرأس لإيميلى قبل أن يمسك برأسها تحت ذراعه ويطرحها أرضا. بينما قال شهود عيان أنهم يحثون إيميلى على التوقف عن مقاومة رجال الشرطة.

وصورت الفيديو إليكسيس هيويت، 19 سنة من ويليامزتاون فى نيوجيرسى، والتى قالت إنها كانت مع أصدقائها على الشاطئ عندما استيقظت مفزوعة على الفوضى التى عمت المكان عند اعتقال إيميلى.

وأضافت: "بدأت اهتم بالمشهد عندما سقطت على الأرض لأننى استيقظت على صياح من جميع الموجودين فشغلت الكاميرا وبدأت التصوير".

وألقت الشرطة القبض على واينمان ووجهت إليها اتهامات بممارسة سلوك غير لائق بعد اكتشاف حيازتها مشروبات كحولية على الشاطئ. كما وجهت إليها "تهمة مقاومة رجال الشرطة أثناء القبض عليها، والاعتداء على رجال الشرطة بالبصق عليهم".

وقالت شرطة وايلدوود إنها فتحت تحقيقا داخليا فيما فعله رجال الشرطة بعد إطلاعها على التقارير.