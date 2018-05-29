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الثلاثاء، 29 مايو 2018 06:34 م
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روسيا وبيلاروسيا توقعان على اتفاقية بشأن تأشيرات البلدين خلال كأس العالم

الثلاثاء، 29 مايو 2018 05:01 م
روسيا وبيلاروسيا توقعان على اتفاقية بشأن تأشيرات البلدين خلال كأس العالم وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
موسكو (أ ش أ)
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وقع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ونظيره البيلاروسى فلاديمير ماكى، على اتفاقية الاعتراف المتبادل بالتأشيرات بين البلدين لحضور مباريات كأس العالم لعام 2018 فى روسيا ودورة الألعاب الأوروبية المقرر انعقادها فى بيلاروسيا عام 2019.

وقال، أليكسى بيجان، رئيس إدارة المواطنة والهجرة فى وزارة الخارجية البيلاروسية، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن البلدين أسسا مجموعة عمل مشتركة لتحديد آليات التعاون بالإضافة لتخصيص فريق مراقبة لرصد الإحصاءات المتعلقة بالمواطنين الأجانب الذين يسافرون إلى روسيا عن طريق بيلاروسيا.

وأشارت تاس إلى أن موسكو ومينسك يخططان لإبرام اتفاقية دائمة بخصوص الاعتراف بتأشيرات البلدين قبل كأس العالم، إلا أن الأمر ما زال قيد التفاوض.

ويُذكر أنه تم منح مشجعى كرة القدم الأجانب حق الدخول لروسيا بدون تأشيرة شريطة أن تكون لديهم تذاكر لحضور مباريات كأس العالم وبطاقات هوية المشجعين.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستكون لدى المشجعين فرصة السفر إلى روسيا من خلال بيلاروسيا.

وأعلن وزير خارجية بيلاروسيا أن المواطنين الأجانب الذين يحملون بطاقات هوية المشجعين سيتم السماح لهم بالسفر إلى روسيا من بيلاروسيا بدءًا من 4 يونيو وحتى 25 يوليو المقبلين.

وأضاف ماكى: "روسيا، فى المقابل، ستمنح المواطنين الأجانب المسافرين لمينسك لحضور الدورة الثانية للألعاب الأوروبية إمكانية الدخول بدون تأشيرة".

 


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