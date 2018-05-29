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رسميا.. البيت الأبيض: قمة ترامب وكيم 12 يونيو المقبل

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:43 م
رسميا.. البيت الأبيض: قمة ترامب وكيم 12 يونيو المقبل ترامب وزعيم كوريا الشمالية
أ ش أ
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أعلن البيت الأبيض رسيما أن قمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ستكون فى موعدها يوم 12 يونيو المقبل، كما تم تحديدها مسبقا.

ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

يأتى ذلك فيما أجرى فريق دبلوماسى أمريكى محادثات فى كوريا الشمالية، للإعداد للقمة المرتقبة، بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.
وتعد المحادثات، التى تعقد فى قرية بانمونجوم فى المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بين الكوريتين، أحدث علامة على احتمال انعقاد القمة.


وكان ترامب قد أعلن الخميس الماضى عن إلغاء القمة، المقررة فى سنغافورة الشهر المقبل، بسبب ما وصفه "بالعدائية المتصاعدة من جانب كوريا الشمالية".


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