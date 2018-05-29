رئيس "print4all": ٧٠ ألف شخص يعملون بالطباعة فى إيطاليا وتوحيد 5 معارض كبرى

رسالة ميلانو- إسلام سعيد

قال فبريزو كورتسي رئيس معرض print4all، إنه تم دمج 5 معارض كبرى متخصصة فى قطاع الطباعة بمعرض "print4all" لنشكل ما يسمى "الاتحاد الابتكارى" ، مشيراً إلى أن 70 ألف شخص يعملون بقطاع الطباعة فى إيطاليا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى تم عقده بمناسبة افتتاح المعرض، وقال إن هناك 21 دولة تزور المعرض منها مصر والأردن والإمارات والجزائر وتونس، مشيراً إلى أنه وكالة التجارة الإيطالية تتحمل نفقات مشاركة عارضين من دول مختلفة.

وأوضح رئيس "print4all"، أن هناك 55 ألف شخص سجلوا إلكترونيا لزيارة جناح الطباعة بخلاف عدد الزوار الآخرين الذين لم يسجلوا، ويزورون المعرض ونتوقع إقبالا كبيرا طوال أيام العرض.

من جانبه، قال ميشيل سكنافينى، ممثل كالة التجارة الخارجية فى إيطاليا بالمعرض، إن 17% من صادرات إيطاليا عبارة عن مكينات فى كل القطاعات لذلك نحن نهتم بمعارض الآلات ومنها الطباعة والتغليف من أجل زيادة الصادرات للخارج، مضيفا " من الأفضل أن تقوم القطاعات الاقتصادية المختلفة بعملية دمج معارضها مثلما حدث مع "print4all"