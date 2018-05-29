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تويتر: محمد صلاح ثالث لاعب فى العالم تداولاً.. وتغريدته الأكثر تفاعلا

الثلاثاء، 29 مايو 2018 08:25 م
تويتر: محمد صلاح ثالث لاعب فى العالم تداولاً.. وتغريدته الأكثر تفاعلا محمد صلاح
أ ش أ
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أعلن موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن النجم الدولى المصرى محمد صلاح جناح نادى ليفربول الإنجليزى أصبح ثالث أكثر لاعب كرة قدم تم تداوله عالميًا على "تويتر" خلال الشهور الستة الماضية.

وأوضح الموقع العالمى - فى بيان - أن صلاح جاء خلف مهاجم فريق ريال مدريد البرتغالى كريستيانو رونالدو "الأول فى قائمة اللاعبين"، واللاعب الأرجنتينى ومهاجم فريق برشلونة ليونيل ميسى الثانى بالقائمة.


وأوضح "تويتر" أنه مع الإصابة التى تعرض لها محمد صلاح خلال مشاركته فى نهائى دورى أبطال أوروبا، شعر ملايين المصريين بالقلق من عدم إمكانية لحاقه بمباريات المنتخب الوطنى فى كأس العالم.

ورغم ذلك غرد اللاعب عبر حسابه على تويتر قائلاً: إنه مقاتل يثق من قدرته على المشاركة فى كأس العالم بروسيا ليجعل بلاده فخورة به، وبأكثر من نصف مليون إعجاب حصلت عليه هذه التغريدة فإنها أكثر تغريدة تم إعادة تغريدها للاعب حتى الآن.


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