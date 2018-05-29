تجديد حبس 5 من أعضاء الألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 5 متهمين بألتراس أهلاوى، 15 يوما على خلفية التحقيقات، فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة.

والمتهمون هم: عمار رجب، وعمرو محمد، وحسام أبو الكرامات، وإسلام أحمد، وفيصل حاتم، ووجهت النيابة إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث دخل عدد من الألتراس إلى الاستاد، لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الجابونى فى الدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.