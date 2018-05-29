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تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما بتهمة حرق منزل انتقاما من مالكه بالسلام

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:56 م
تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما بتهمة حرق منزل انتقاما من مالكه بالسلام حجز - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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جددت نيابة حوادث شرق القاهرة، حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بحرق منزل أحد الأشخاص انتقامًا منه لوفاة أحد أقاربهم بعد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين العائلتين للخلاف على شراء شقة.
 
تلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بسبب الخلاف على شراء شقة بالمنطقة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه تلقى رصاصة طائشة أثناء وقوع المشاجرة أودت بحياته.
 
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين ذهبوا إلى منزل خصمهم في محاولة منهم للانتقام منه ظنا أنه من قتل قريبهم ثم أشعلوا النار في منزله.
وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة وضبط 3 متهمين من طرفيها وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق.
 
 

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