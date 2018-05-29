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تجديد حبس شريف الروبى ومحمد أكسجين 15يوما لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:32 م
تجديد حبس شريف الروبى ومحمد أكسجين 15يوما لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة محكمه التجمع- أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس شريف الروبى، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

 

وتعتبر القضية 441، استكمالا لقضية أخرى، وهي القضية رقم 977 لسنة 2017 ، والمعروفة باسم  قضية "المحور الإعلامى"لجماعة الإخوان أو قضية "مكملين 2".

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


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محكمة الجنايات

امن الدولة

محكمة التجمع

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