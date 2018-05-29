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برلمان كوبا يجتمع السبت المقبل لبحث تشكيل لجنة تنقيح الدستور

الثلاثاء، 29 مايو 2018 07:37 ص
برلمان كوبا يجتمع السبت المقبل لبحث تشكيل لجنة تنقيح الدستور قائد الحزب الشيوعى فى كوبا راؤؤل كاسترو
أ ش أ
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 يجتمع البرلمان الكوبى يوم السبت القادم للموافقة على تشكيل اللجنة المكلفة من جانب القيادة الكوبية بتنقيح دستور البلاد.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية الليلة أن هناك اتفاقا بين المسئولين فى كوبا على ضرورة التزام الدستور بعد تعديله بذات النظام الذى يتولى فيه الحزب الشيوعى مقاليد السلطة ، والذى يعتبر حرية التعبير والصحافة وغيرها من الحقوق مقيدة طبقا لأهداف المجتمع الإشتراكي.
وتسعى قيادات الحزب الشيوعى - الذى يترأسه راؤول كاسترو - الى محاولة إنهاء التناقضات القائمة بين النظام القانونى المطبق فى كوبا والذى يقوم على أساس تشديد قبضة الدولة على مختلف جوانب الاقتصاد والمجتمع والنظام الحالى الأكثر انفتاحا من الناحية الاقتصادية فى كوبا.

 


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راؤؤل كاسترو

كوبا

الحزب الشيوعى




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