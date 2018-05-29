بدء المباحثات الثنائية بين سامح شكرى ونظيره السودانى بمقر الخارجية

كتبت ريهام عبد الله

بدأت قبل قليل، المباحثات الثنائية بين سامح شكرى، وزير الخارجية، ونظيره السودانى الدرديرى محمد أحمد بمقر وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، صورا من المباحثات الثنائية عبر تويتر، وعلق :" بدء مباحثات وزيري خارجية مصر والسودان بمقر وزارة الخارجية".

وكان سامح شكرى قد استقبل صباح اليوم الثلاثاء نظيره السودانى في مطار القاهرة.



سامح شكرى ونظيره السودانى



مباحثات ثنائية بين سامح شكرى ونظيره السودانى