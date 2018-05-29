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الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:19 ص
خالد صلاح
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اليمن وعدد من المنظمات الدولية يبحثون آلية إرسال مساعدات إلى جزيرة سقطرى

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:00 ص
اليمن وعدد من المنظمات الدولية يبحثون آلية إرسال مساعدات إلى جزيرة سقطرى اعصار _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
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بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى الدكتور نزار باصهيب ، الإثنين ، مع عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية آلية إرسال المساعدات إلى محافظة سقطرى واحتياجات محافظة المهرة اليمنيتين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء تناول جهود الإغاثة وأبرز الاحتياجات وحجم شحنات المساعدات الإغاثية المقرر إرسالها إلى سقطرى جواً عبر الطيران خلال اليومين القادمين للتخفيف من حِدة المعاناة الإنسانية الناتجة عن إعصار "مكونو" الذى ضرب الجزيرة.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون وتنسيق آليات العمل بين الجانبين ومناقشة مشاريع المنظمات الدولية فى مختلف قطاعات الحياة والمجالات الإغاثية والتنموية التى تصب فى مجملها لمصلحة مختلف فئات وشرائح المجتمع.

 


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اليمن

المنظمات الدولية

إرسال مساعدات

جزيرة سقطرى




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