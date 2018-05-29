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الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:41 م
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المشاركون باجتماع باريس يتفقون على إجراء الانتخابات بليبيا 10 ديسمبر المقبل

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:10 م
المشاركون باجتماع باريس يتفقون على إجراء الانتخابات بليبيا 10 ديسمبر المقبل حفتر والسراج وإيمانويل ماكرون
كتب أحمد جمعة
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أكد الطاهر السنى المستشار السياسى الخاص لرئيس المجلس الرئاسى الليبى، وجود اجماع وإيجابية بين ممثلى الوفود الليبية الأربعة المشاركة فى اجتماع باريس على تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى البلاد 10 ديسمبر المقبل.

وقال الطاهر السنى إن الأطراف الليبية الأربعة المشاركة فى اجتماع باريس اتفقت على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات اليبية فى تاريخ أقصاه 16 سبتمبر المقبل.

وكانت أعمال المؤتمر الدولى حول ليبيا، قد انطلقت اليوم الثلاثاء، بباريس تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة مصر ضمن نحو 20 دولة وكذلك 4 منظمات دولية منها الجامعة العربية، بهدف وضع خارطة طريق مشتركة ترمى إلى تنظيم انتخابات رئاسية و برلمانية قبل نهاية العام.

وافتتح المؤتمر، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ومن المقرر أن يختتم بالتوقيع على اتفاق من قبل أربعة مسؤولين بارزين فى المشهد الليبى فى نظر المجتمع الدولى وهم: المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

ويرأس وفد مصر فى المؤتمر مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب ويرافقه نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير حمدى لوزا بينما يمثل الجامعة العربية الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.


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