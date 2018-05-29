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الكرملين: من حق مالك نادى تشيلسى الحصول على الجنسية الإسرائيلية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:12 م
الكرملين: من حق مالك نادى تشيلسى الحصول على الجنسية الإسرائيلية المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
موسكو ( رويترز)
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قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إنه من حق الملياردير الروسى رومان أبراموفيتش، مالك نادى تشيلسى المنتمى للدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وكان موقع "واى نت" الإلكترونى التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قال إن أبراموفيتش وجد نفسه بدون تأشيرة لبريطانيا وحصل على الجنسية الإسرائيلية وسينتقل إلى تل أبيب حيث اشترى عقارا هناك.

وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "هذا من حقه"، ويعد أبراموفيتش واحدا من أكبر أغنياء بريطانيا منذ اشترى النادى المنافس فى الدورى الإنجليزى الممتاز فى 2003.

وانتهت تأشيرة أبراموفيتش البريطانية فى الشهر الماضى وقالت مصادر لرويترز إن تجديدها هذه المرة يستغرق وقتا أكثر من المعتاد. ورفضت الحكومة البريطانية التعليق على المسألة.

وذكر موقع (واى نت) أن أبراموفيتش الذى يعتنق اليهودية وصل إلى تل أبيب أمس الاثنين وحصل على وثائق تؤكد وضعه كمواطن إسرائيلى.

وتمنح إسرائيل الجنسية لأى يهودى يرغب فى الانتقال إليها ويمكن إصدار جواز سفر للحاصل على الجنسية على الفور. ويمكن لحاملى جواز السفر الإسرائيلى دخول بريطانيا دون تأشيرة لفترات قصيرة لكن العمل هناك يستلزم الحصول على تأشيرة.

ويزور أبراموفيتش إسرائيل بشكل منتظم وذكرت الصحيفة أنه اشترى عقارا كان فندقا فى السابق فى حى قديم بتل أبيب.

 


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