الكرملين: تحقيق مولر بشأن روسيا عديم الجدوى

رويترز

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن التحقيق الذى يجريه المحقق الأمريكى الخاص روبرت مولر فى مزاعم عن تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وجرائم أخرى مرتبطة بذلك سينتهى ذات يوم ووصفه بأنه عديم الجدوى.

وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين ردا على سؤال عن التحقيق "هناك أمل أن ينتهى ذات يوم".

وأضاف "بالروسية نصف ذلك بأنه ‘تمرير الماء من الغربال‘ هذا بالتحديد ما يبدو أنه يحدث فى هذه العملية".

ونفت روسيا مرارا مزاعم عن تدخلها فى الانتخابات لدعم فوز الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وشكت مما تقول إنه حملة منسقة ضد روسيا فى الولايات المتحدة.