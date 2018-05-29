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القبض على سائق وعاطل بحوزتهما 36 طربة حشيش فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 07:22 م
القبض على سائق وعاطل بحوزتهما 36 طربة حشيش فى الإسماعيلية حشيش ارشيفيه
الإسماعيلية – صبرى غانم
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء من القبض على سائق وعاطل حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية وبحوزتهما 36 طربة حشيش .
 
وكانت معلومات سرية وردت لضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء مفادها قيام كلا من  المتهم " أحمد . م . ن" 27 عاما "سائق"،  مقيم بالشرقية والمتهم "السيد . م . م" 30 عاماعاطل ومقيم نفس العنوان بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة .
 
 وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم ضبطهما فى كمين أعد لهما بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية حال استقلالهما السيارة رقم ( ى ج ف 596 ) وبحوزتهما (36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول ) .
 
 وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.
 
 
تم التحفظ على المتهمين والسيارة والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة  الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق..
 
  
 
 

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