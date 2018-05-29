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خالد صلاح
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"الزراعة": الموافقة على تصدير 3 آلاف شتلة مانجو و88 طنا تقاوى برسيم

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:00 ص
"الزراعة": الموافقة على تصدير 3 آلاف شتلة مانجو و88 طنا تقاوى برسيم شجر مانجو - أرشيفية
كتب عز النوبى
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كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه من خلال البرنامج الاصلاحى للنهوض بالقطاع الزراعى وخاصة فى تنمية الصادرات الزراعية، وافقت الإدارة على تصدير 3 الالف شتلة مانجو و88 طن من تقاوى البرسيم، للاردن والهند خلال أسبوع.
 
 وقال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية، أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات،موضحًا أن مصر من الدول الرائدة فى تصدير الشتلات، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية.
 
وأضاف محمود عطا،أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تكون فى المشتل وتحت إشراف الوزارة، تنطبق عليها جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاص لات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.

 


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وزارة الزراعة

شتلات الفاكهة

تقاوى البرسيم

الحاصلات الزراعية

المحاصيل البستانية




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