الداخلية تضبط 149 متهما بحوزتهم 161 قطعة سلاح نارى فى مداهمات أمنية

كتب محمود عبد الراضى

فى حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 149 متهما بحوزتهم 161 قطعة سلاح نارى بينها 51 بندقية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، اتجار، إحراز، حيازة) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وعلى جانب آخر، واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط استهداف البؤر الإجرامية بالمحافظة، وتمكن خلال 24 ساعة من ضبط "41 قطعة سلاح نارى، قضية اتجار فى المواد المخدرة، 3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم، استهداف أطراف 2 خصومة ثأرية، إنهاء خصومة ثأرية صلحا، 42 من العناصر الإجرامية الخطرة، وتنفيذ 5009 حكم قضائى".