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الداخلية تحبط تهريب 5 ملايين قطعة ألعاب نارية محظورة و75 ألف هاربا

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:35 م
الداخلية تحبط تهريب 5 ملايين قطعة ألعاب نارية محظورة و75 ألف هاربا العارب نارية
كتب محمود عبد الراضى
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واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمطلوبين أمنياً.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال24 ساعة، في ضبط "163 قضية مخدرات، وتشكيلين عصابىين ، و13 مُتهَما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 60 متهم ومراقب هاربين ، 459 دراجة نارية مخالفة، 6سيارات مبلغ بسرقتهم ، 10 قضايا إتجار فى الألعاب النارية، تنفيذ 75176 حكم قضائى متنوع".

كما نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتعاون مع مديريات الأمن بالمحافظات فى ضبط 50 قضية اتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 5217414 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها والمتجرين بالألعاب النارية.

وضبطت 5 قضايا مواد بترولية ضبط خلالها 53214 لتر بنزين وسولار ، و18 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 76 إسطوانة، و20 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت  24,850 طن ، و240 قضية مخالفات مخابز.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 30 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و107 قضية فى مجال الغش التجاري، وضبط 948  قضية فى مجال "المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين ".

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 49 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت2,226 طن، و29 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر ، و8 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، و5 قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت  14,300 طن أعلاف وأسمدة زراعية، و8 قضايا فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت  9443 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

 

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