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التعليم: انتهاء تدريبات الترقى لـ" 528" ألف معلم للعام الدراسى 2018

الثلاثاء، 29 مايو 2018 04:29 م
التعليم: انتهاء تدريبات الترقى لـ" 528" ألف معلم للعام الدراسى 2018 الدكتو رطارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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كشف  الدكتور صلاح غنيم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه تم الإنتهاء من تدريبات الترقى للعام ٢٠١٧- ٢٠١٨ والتى استهدفت نحو (٥٢٨) ألف معلم.

وأشار إلى أن الأكاديمية المهنية للمعلمين  حددت   ٧ يونيو 2018 موعدًا نهائيًا لاستلام فروع الأكاديمية ملفات الترقى للمعلمين المستوفين لكافة شروط الترقي من الإدارات التعليمية تمهيدًا لتسجيلها على قاعدة البيانات، حيث تقوم فروع الأكاديمية بمراجعة تلك الملفات قبل التسجيل، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تلك العمليات مع مطلع الأسبوع الأخير من يونيو القادم، وذلك حتى تتمكن الأكاديمية من اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على الدكتور طارق شوقى وزير  التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمنحهم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

 

 


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