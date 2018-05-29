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الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:21 ص
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التحفظ على 272 طن أعلاف مخلوطة ببودرة سيراميك وعرضها على لجنة بيطرية لفحصها

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:00 ص
التحفظ على 272 طن أعلاف مخلوطة ببودرة سيراميك وعرضها على لجنة بيطرية لفحصها اعلاف،صورة ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بالجيزة بالتحفظ على 272 طنا من الأعلاف، تم ضبطها داخل مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية، وعرض عينة منها على لجنة ثلاثية من الطب البيطرى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، بعدم أشارت التحريات الأولية إلى تورط مدير المصنع باستخدام مادة بودرة السيراميك فى تصنيعها.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، بتورط "عادل.م" صاحب مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية، فى تجميع كميات من بودرة السيراميك والحجر الجيرى، لاستخدامها فى تصنيع الأعلاف بدلا من إضافة مادة الكالسيوم التى تستخدم فى التصنيع.

وبمداهمة المصنع، تم القبض على المدير المسئول ويدعى "شريف.ع"، وبحوزته 272 طنا من الأعلاف وبودرة السيراميك والحجر الجيرى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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