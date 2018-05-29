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التحالف العربى : دمرنا ورشة لتصنيع طائرات بدون طيار فى اليمن

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:00 ص
التحالف العربى : دمرنا ورشة لتصنيع طائرات بدون طيار فى اليمن العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى
الرياض أ ش أ
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أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن ، الاثنين ، تدمير ورشة لتصنيع طائرات بدون طيار فى اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركى المالكى - خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية ـ إن قوات التحالف رصدت بعد معلومات دقيقة ورشة الطائرات وتم استهدافها من قبل القوات ، لافتا الى أنه منذ أيام حاولت ميليشيات الحوثى نقل طائرات من دون طيار من الورشة من نوع أبيابيل الإيرانية لإستهداف مطار أبها الدولى فى المملكة العربية السعودية ، إلا أن قوات التحالف أحبطت الهجوم.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية تزج بالنساء فى المعارك ، موضحا أنه تم إلقاء القبض على بعض النساء اللواتى شاركن فى المعارك ، معتبرا استخدام النساء يدل على حالة الإفلاس التى تعيشها الميليشيات.

وتحدث المالكى عن الإنجازات العسكرية التى تحققت خلال الأسبوع الماضى ، مؤكدا أنه لم يتبق على الوصول إلى الحديدة سوى 20 كيلو مترا ، لافتا الى حدوث إنهيار فى صفوف الميليشيات الحوثية على جبهة الساحل الغربى ، والجيش الوطنى اليمنى مستمر فى تقدمه نحو صعدة بمساندة من قوات التحالف.

وبشأن عمليات الإغاثة ، قال المالكى أن التحالف يستمر فى دعم عمليات الإغاثة ، موضحا أن نحو 5 ملايين يمنيا يستفيدون من مساعدات مركز الملك سلمان ، مشيرا الى أن السعودية مستمرة فى بذل الجهود المشتركة مع الإمارات لتقديم المساعدات لجزيرة سقطرى.

 


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أخبار اليمن

تدمير ورشة لتصنيع طائرات بدون طيار




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