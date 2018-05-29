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الثلاثاء، 29 مايو 2018 08:15 م
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البيت الأبيض: أمريكا ستواصل إجراءاتها التجارية ضد الصين

الثلاثاء، 29 مايو 2018 07:00 م
البيت الأبيض: أمريكا ستواصل إجراءاتها التجارية ضد الصين الرئيس الصينى شئ جين بينج ونظيره الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (رويترز)
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قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إنها ستواصل تحركاتها فيما يتعلق بالتجارة مع الصين بعد أيام من إعلان واشنطن وبكين حلا مؤقتا لنزاعهما.

وذكر البيت الأبيض فى بيان أنه بحلول 15 يونيو حزيران، ستصدر واشنطن قائمة تضم سلعا صينية بقيمة تبلغ نحو 50 مليار دولار ستخضع لرسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة. كما ستواصل الولايات المتحدة العمل سعيا لإقامة دعوى ضد الصين فى منظمة التجارة العالمية.

أضاف أنه بنهاية يونيو حزيران ستعلن الولايات المتحدة عن قيود تجارية و"رقابة أكبر على الصادرات" تشمل أشخاصا وكيانات صينية "مرتبطة بالاستحواذ على تكنولوجيا مهمة صناعيا".

وفى منتصف مايو أيار، وافقت الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة الأمريكية. وأبلغت وزارة التجارة الأمريكية نواب البرلمان الأسبوع الماضى بأنها توصلت إلى اتفاق لإعادة شركة زد.تي.إى الصينية للاتصالات إلى النشاط.

 


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