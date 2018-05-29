video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 06:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يخطط لزيادة النفقات لدعم إيطاليا ودول جنوب أوروبا

الثلاثاء، 29 مايو 2018 05:36 م
الاتحاد الأوروبى يخطط لزيادة النفقات لدعم إيطاليا ودول جنوب أوروبا الاتحاد الأوروبى
بروكسل (أ ش أ)
إضافة تعليق

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، زيادة نفقات الاتحاد الأوروبى لدعم إيطاليا والدول الأعضاء فى الاتحاد بجنوب أوروبا والتى تواجه أزمتى الاقتصاد والهجرة.

وذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية أن المفوضية اقترحت أيضًا التخفيض من نفقات الاتحاد المخصصة للمناطق الفقيرة بالدول الأعضاء فى الاتحاد بشرق أوروبا فى ميزانية الاتحاد للفترة من عام 2021 حتى عام 2027، فى خطوة من المتوقع أن تخضع لانتقادات بولندا والمجر ودول أخرى فى شرق أوروبا كانت تعتمد على دعم الاتحاد المالى لدفع نموها الاقتصادى.

وأضافت القناة أن ميزانية الاتحاد الأوروبى الأولى بعد خروج بريطانيا سترتفع إلى 1.1 تريليون يورو من تريليون يورو فى الميزانية الجارية. وتقترح المفوضية زيادة الموارد المخصصة للأبحاث والأمن والاقتصاد الرقمى وتقليل النفقات المخصصة للمناطق الفقيرة، مما سيؤدى إلى التقليل من النفقات التى كانت تساعد على الحد من الفجوة بين الدول الفقيرة والغنية فى الاتحاد الأوروبى.

وأشارت القناة أن تلك الاقتراحات تأتى وسط احتمالية إجراء انتخابات مبكرة فى إيطاليا بعد الصيف ، وتشير استطلاعات الرأى إلى أن تلك الانتخابات قد تزيد من قوة الأحزاب المتشككة تجاه الاتحاد الأوروبى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلسطين ترحب بتأكيد الاتحاد الأوروبى على حل الدولتين والقدس عاصمة لكل منهما

التايمز: دول الاتحاد الأوروبى تدعو بريطانيا للبقاء فى مفاوضات ميزانية بروكسل

الاتحاد الاوروبى

ايطاليا

اخبار ايطاليا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة