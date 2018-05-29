الاتحاد الأوروبى يخطط لزيادة النفقات لدعم إيطاليا ودول جنوب أوروبا

بروكسل (أ ش أ)

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، زيادة نفقات الاتحاد الأوروبى لدعم إيطاليا والدول الأعضاء فى الاتحاد بجنوب أوروبا والتى تواجه أزمتى الاقتصاد والهجرة.

وذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية أن المفوضية اقترحت أيضًا التخفيض من نفقات الاتحاد المخصصة للمناطق الفقيرة بالدول الأعضاء فى الاتحاد بشرق أوروبا فى ميزانية الاتحاد للفترة من عام 2021 حتى عام 2027، فى خطوة من المتوقع أن تخضع لانتقادات بولندا والمجر ودول أخرى فى شرق أوروبا كانت تعتمد على دعم الاتحاد المالى لدفع نموها الاقتصادى.

وأضافت القناة أن ميزانية الاتحاد الأوروبى الأولى بعد خروج بريطانيا سترتفع إلى 1.1 تريليون يورو من تريليون يورو فى الميزانية الجارية. وتقترح المفوضية زيادة الموارد المخصصة للأبحاث والأمن والاقتصاد الرقمى وتقليل النفقات المخصصة للمناطق الفقيرة، مما سيؤدى إلى التقليل من النفقات التى كانت تساعد على الحد من الفجوة بين الدول الفقيرة والغنية فى الاتحاد الأوروبى.

وأشارت القناة أن تلك الاقتراحات تأتى وسط احتمالية إجراء انتخابات مبكرة فى إيطاليا بعد الصيف ، وتشير استطلاعات الرأى إلى أن تلك الانتخابات قد تزيد من قوة الأحزاب المتشككة تجاه الاتحاد الأوروبى.