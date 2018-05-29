الإمارات ومنظمة العمل الدولية تستعرضان آفاق التعاون الفنى

أبوظبى (أ ش أ)

بحث وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتى ناصر بن ثانى الهاملى مع مساعد مدير عام منظمة العمل الدولية المدير الإقليمى للدول العربية الدكتورة ربا جرادات، اليوم الثلاثاء فى جنيف بسويسرا على هامش أعمال الدورة الـ107 لمؤتمر العمل الدولى، آفاق التعاون الفنى بين الإمارات والمنظمة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعرضا عددًا من مشاريع وبرامج التعاون المستقبلي، والاستفادة من خبرات المنظمة فى المجالات الفنية، وأكد اللقاء أهمية "حوار أبوظبى" فى تعزيز التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة وضبط وتنظيم كافة مراحل دورة العمل التعاقدى.

يُذكر أن الإمارات ومنظمة العمل الدولية تتعاونان فى تنفيذ برنامج "الابتكار فى حوكمة سوق العمل" الذى استهدف تطوير أنظمة التفتيش والمنازعات ونظام معلومات سوق العمل.