الأموال العامة تضبط صاحب محل مستحضرات تجميل قبل ترويج منتجات مجهولة بالمرج

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من القبض على "ب ح م" 29 سنة، صاحب محل مستحضرات تجميل، بمنطقة المرج، لحيازته كمية من مستحضرات التجميل داخل المحل ملكه مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مثبت عليها ملصقات مقلدة منسوبة لشركات عالمية ومحلية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وباستهدافه تم ضبطه وبتفتيش المحل عثر بداخله على 6 قطع مسك طهارة، 6 قطع مسك بار، 3 أكياس شمع خرز، 5 علب اوركس جل، حزام تخسيس للبطن، 6 أصابع حنة للنقش علي الجسم، مورد بيور ملكي، انبول مسك قناع للوجه بالليمون، 2 برطمان مسك للقدم " كعب الهوانم "، غسول اسكنول للوجه، 7 زجاجات ملمع للجسم، شمع عسل بالفحم، 2 قطعة رسم تاتوه، قطعة سنفرة للوجه، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.