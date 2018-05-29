video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأموال العامة تضبط صاحب محل مستحضرات تجميل قبل ترويج منتجات مجهولة بالمرج

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:56 م
الأموال العامة تضبط صاحب محل مستحضرات تجميل قبل ترويج منتجات مجهولة بالمرج المتهم والمضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من القبض على "ب ح م" 29 سنة، صاحب محل مستحضرات تجميل، بمنطقة المرج، لحيازته كمية من مستحضرات التجميل داخل المحل ملكه مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مثبت عليها ملصقات مقلدة منسوبة لشركات عالمية ومحلية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وباستهدافه تم ضبطه وبتفتيش المحل عثر بداخله على 6 قطع مسك طهارة، 6 قطع مسك بار، 3 أكياس شمع خرز، 5 علب اوركس جل، حزام تخسيس للبطن، 6 أصابع حنة للنقش علي الجسم، مورد بيور ملكي، انبول مسك قناع للوجه بالليمون، 2 برطمان مسك للقدم " كعب الهوانم "، غسول اسكنول للوجه، 7 زجاجات ملمع للجسم، شمع عسل بالفحم، 2 قطعة رسم تاتوه، قطعة سنفرة للوجه، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأموال العامة تضبط أفريقي يستولي على أموال المصريين عبر الانترنت

أخبار الحوادث

الأموال العامة

متجات مجهولة المصدر

أخبار مصر

الحوادث اليوم




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة