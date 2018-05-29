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الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:31 م
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خلال أول شهرين من العام الجارى..

ارتفاع واردات مصر من البترول لـ1.2مليار دولار.. ومخاوف من زيادة سعر البرميل

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:05 م
ارتفاع واردات مصر من البترول لـ1.2مليار دولار.. ومخاوف من زيادة سعر البرميل نفط- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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ارتفع حجم استيراد مصر من المنتجات البترولية "بترول خام ومنتجات بترول" خلال أول شهرين من العام الجارى "يناير وفبراير 2018" إلى 1.218 مليار دولار، مقابل 915 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء.

وتسود حالياً مخاوف من استمرار ارتفاع واردات مصر من البترول ومنتجاته، خاصة فى ظل ازدياد السعر العالمى للنفط، حيث يسجل سعر البرميل لخام برنت الآن 75.45 دولار، ومتوقع ارتفاعه ووصوله إلى 80 دولار للبرميل خلال الأيام المقبلة، و100 دولار أو أكثر بحلول عام 2019.

فى ظل استمرار ارتفاع واردات مصر من النفط، واستمرار ارتفاع السعر العالمى أيضاً، تتأثر الموازنة العامة للدولة، خاصة فى ظل استمرار دعم الوقود داخلياً للمواطنين، والذى يحمل الموازنة سنوياً بالمتوسط 100 مليار جنيه.


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