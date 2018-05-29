احذر.. قيادتك للسيارة فى حالة سكر أو تعاطى المخدرات تعرضك للسجن فى قانون المرور

كتب عبد الرحمن سيد

تضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، أهما مادة القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.

ونص قانون المرور الجديد على أن من يتركب تلك المخالفة و يتم ضبطه فى حالة سكر يتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.

وفى حالة الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر، أقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه