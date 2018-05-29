أزمة فى المطارات اليابانية بسبب نقص المفتشين قبل أولمبياد طوكيو 2020

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تواجه المطارات الكبرى فى اليابان صعوبة فى الإبقاء على مفتشى الحقائب بسبب الرواتب المنخفضة وساعات العمل الطويلة، مما يترك السلطات فى حالة قلق حيال جهود مكافحة الإرهاب قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 فى طوكيو.



وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية أنه مع توقعات باستمرار تزايد أعداد الزائرين الأجانب لليابان سنويًا، بما يتماشى مع سياسة الحكومة وزيادة الرحلات منخفضة التكلفة، خططت المطارات اليابانية للاستعانة بمزيد من الموظفين.



وأشارت الصحيفة إلى أنه بجانب ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية 2020، تستضيف اليابان أيضًا بطولة كأس العالم للرجبى عام 2019، غير أن قوة العمل فى قطاع الطيران اليابانى - الذى يؤدى دورًا رئيسيًا فى منع وقوع هجمات - تتأثر كغيرها من القطاعات بوجود نقص فى الموظفين بسبب انخفاض أعداد السكان العاملين بالدولة.



وقال المدير التنفيذى لمطار ناريتا الدولى اليابانى ماكوتو ناتسومى إن كيفية تأمين قوة العمل بالمطارات من حيث العدد والكفاءة قبل عام 2020 يظل أمرًا فى غاية الأهمية.