وزير الصحة: تطبيق نظام جديد بالعيادات لإنهاء معاناة المرضى فى الحصول على الخدمة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور احمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن التأمين الصحى الحالى سيشهد طفرة طبية خلال الفترة القادمة، بتولى قيادة جديدة لها رؤية للنهوض بالنظام القائم.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً بقيادات التأمين الصحى، صباح اليوم الإثنين، بمقر هيئة التأمين الصحى فى روكسى مصر الجديدة، بحضور الدكتور على المفتى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتورعلى حجازى، مستشار الوزير للتأمين الصحى.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن النظام الحالى للتأمين الصحى شهد تردى فى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى خلال الفترة الماضية، مما وجب الدفع بدماءً جديدة قادرة على التغيير.

وتابع وزير الصحة والسكان، أن مريض التأمين الصحى يعانى من الأنظمة الحالية فى العيادات الخارجية معطياً بذلك مثال لمريض يقوم بصرف الأدوية المزمنة حيث يقوم بصرف أدوية الضغط فى يوم ويجبر لصرف أدوية السكر فى يوم آخر مما يرهق ويكلف المريض "ما لا طاقة له به"، حيث وجه بإلغاء هذه الأنظمة التى تعرقل تقديم الخدمة للمرضى.

ولفت وزير الصحة والسكان، إلى الاستعانة بتطبيق نظام "دورة المريض" والمقرر تطبيقة بالوحدات الصحية بنظام التامين الصحى الجديد، وذلك بالعيادات القائمة حالياً بالتأمين، نظراً لأن النظام الحالى يرهق المرضى عند الحصول على الخدمة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق التحويل الطبى للمرضى بنظام مميكن يربط العيادات بالمستشفيات، مما يسهل حصول المرضى على الخدمة الطبية، وتطبيق نموذج لذلك فى محافظتى القاهرة والإسكندرية تمهيداً لتعميمه فى باقى المحافظات.

ووجه وزير الصحة والسكان، بإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية فى مستشفيات التأمين الصحى، خاصة فى مستشفيات مدينة نصر ، والمقطم، و6 أكتوبر، مشيراً بأن الوزارة قامت بامداد الهيئة بعدد من المستلزمات الطبية ومنها 430 دعامة عادية، و9 جهاز لاستخراج الشرايين العادية، و120 بالونه توسيع، و10 دعامة دوائية، و250 وصلة على حرف "Y"،مؤكداً على ميكنة المستشفيات مما يتيح التوزيع العادل للمرضى على المستشفيات وينهى قوائم الانتظار خلال فترة وجيزة.

وذكر وزير الصحة والسكان أنه سوف يتم إطلاق موقع الكترونى لقوائم انتظار المرضى بمستشفيات وزارة الصحة مطلع شهر يونيه القادم، حيث سيتم ربط مستشفيات التامين الصحى بهذا النظام الجديد.

وقال وزير الصحة والسكان إنه بالرغم من أن النظام الحالى للتأمين الصحى يقدم خدمات مجانية وهامه للمرضى ويغطى مايزيد عن 54% من المواطنين، الا أن المعاملة السيئة التى يلقاها المرضى من بعض الموظفين والاداريين عند حصولهم على الخدمة يضيع المجهودات والانجازات التى يتم تحقيقها، مشدداً على ضرورة احكام الرقابة على المستشفيات والعيادات وحسن معاملة المرضى.

ووجه وزير الصحة والسكان، رئيس الادارة المركزية للشئون الادارية بالتامين الصحى بتشديد الرقابة على العاملين بمستشفيات التأمين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفات التى يتم رصدها، مع وضع نظم مراقبة بالكاميرات للحد من هذه المخالفات.

وكلف وزير الصحة والسكان " المفتي" بسرعة إنهاء المشروعات الطبية المتعثرة بجميع المحافظات سواء كانت انشاءات جديدة أو تطوير لعدد من المستشفيات بمحافظات الجمهورية ، فضلاً عن الانتهاء من ميكنة المستشفيات.

وأكد وزير الصحة والسكان أنه سوف يتم تطبيق " الملف الطبى الإلكترونى الموحد"، الذى يوضح أن كل مواطن مصري سيكون له ملف طبي ، وطبيب مسئول عنه فى وحدة الرعاية الصحية الأولية، ويشمل الملف بيانات المواطن الشخصية والتى تبدأ بالتطعيمات وجميع الزيارات الطبية والجراحات ، والتاريخ الصحى للمواطن، بمستشفيات مدينة نصر والمقطم وصيدناوى، بالقاهرة ، وسبورتنج وجمال عبدالناصر بالاسكندرية كخطوة أولى تمهيداً لتعميمها على كافة مستشفيات التامين بالمحافظات.

واستطرد وزير الصحة والسكان، أنه سوف يتم الاستعانة بشباب الاطباء فى نظام التأمين الصحى الجديد لما لهم من دور هام فى النهوض بالمنظومة الصحية وخاصة الحاصلين على شهادات فى تخصصات جديدة مثل " اقتصاديات الصحة".

وشدد وزير الصحة والسكان على ضرورة بذل المزيد من العمل لتغيير الصورة الذهنية الحالية عن التامين الصحى الحالى، من خلال العمل الدؤوب لرضاء المرضى، مؤكداً بأنه سيتابع تكليفاته من خلال اجتماعات دورية والنزول الى أرض الواقع للمستشفيات بجميع المحافظات.