وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الثانوية التراكمية تطبق العام المقبل، على جميع طلاب الصف الأول الثانوى، حتى الطلاب الراسبين هذا العام فى الصف الأول الثانوى، ويبقون للعام المقبل بنفس الصف.

جاء ذلك فى إطار رد وزير التعليم على استفسار أحد أولياء الأمور عبر جروب الواتس آب حول تطبيق النظام على طلاب الصف الأول الثانوى 2018 ورسبوا ويبقون للإعادة هل يدرسون على النظام الجديد للثانوية مع دفعة الشهادة الإعدادية هذا العام والذين يلتحقون بالصف الأول الثانوى العام الدراسى 2018،2019.

الجدير بالذكر أن الثانوية التراكمية قائمة على تسليم الطالب جهاز تابلت، وتلغى فيها الامتحانات القومية، ويتم احتساب مجموع درجات الطالب على مدار 3 سنوات بالمرحلة الثانوية حتى يؤهل للجامعة.