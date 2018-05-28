وزير التعليم: إطلاق فهرس للاستشهادات المرجعية يرفع تصنيف الجامعات عالميا

بدأت قبل قليل فعاليات توقيع عقود شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركة "كلاريفيت أناليتيكس" لإطلاق أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتورة دينا برعى مساعد الوزير للتقويم التربوى واللواء أكرم النشار مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية.

وقال الدكتور طارق شوقى، إن توقيع العقود يمكن العالم من الاستفادة من الابحاث والدراسات التى تتم وان يكون هناك شراكة حقيقة وينقلنا هذا المشروع إلى التحول إلى اقتصاد المعرفة، موضحًا أن توقيع عقود فهرس يرفع تصنيف الجامعات عالميا، بالإضافة إلى تعزيز قدرة فهرس الاستشهادات المرجعية باللغة العربية عن طريق "شبكة العلوم" للباحثين فى مصر وعبر 22 دولة من الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية.

حضر الفعالية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، والإعلامية شيريهان أبو الحسن، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويقدم فهرس الاستشهادات المرجعية الجديد واجهة باللغة العربية لشبكة العلوم مما يوفر الوصول للمعلومات من الدوريات المنشورة باللغة العربية وبالتالى سيجعل الوصول إلى المحتوى العلمى باللغة العربية أكثر سهولة ويربطه بأكثر من 1.4 مليار من الاستشهادات المرجعية على مستوى العالم.

وسيتم إطلاق الفهرس فى عام ٢٠٢٠ كجزء من رؤية مصر ٢٠٣٠ ويعتبر أول ربط من نوعه للمؤلفات العلمية باللغة العربية فى فهرس استشهادات مرجعية.