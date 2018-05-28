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هاشتاج "صيفنا فى تركيا أخطر".. أحدث وسائل المغردين لتنبيه السياح العرب

الإثنين، 28 مايو 2018 05:51 م
هاشتاج "صيفنا فى تركيا أخطر".. أحدث وسائل المغردين لتنبيه السياح العرب
كتب - محمود جلال
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 عقب حالات السرقة والنصب ومحاولات القتل والفوضى التى تعرض لها السياح فى تركيا، دشن عدد كبير من المغردين العرب هاشتاج "صيفنا فى تركيا خطر" وتوالت التغريدات من كافة أنحاء الوطن العربي للتأكيد على أن السياحة فى تركيا تحولت إلى محاولة انتحار، ومن يتجه لها يضع نفسه عرضة للعديد من الأزمات.

هاشتاج صيفنا في تركيا اخطر

هاشتاج صيفنا في تركيا اخطر

وكتبت نور عبر الهاشتاج : نتمنى تفعيل السياحة العربية والخليجية خاصة وصلالة تتميز بالجو الأكثر من رائع وتتميز بالأمطار والشلالات والمناظر الطبيعيه والحمدلله أمن وأمان لاننا فى الخليج بيت واحد وثقافتنا جدا متقاربة".

نور
نور

كما كتب خالد مهدى العبار، عبر الهاشتاج: "العدو الحقيقي للعرب تركيا، منذ أن عرفنا الأتراك لم نشاهد إلا الحرابة ضد الإسلام والعرب فـ التاريخ لا يرحم.. أول من هزم الاتراك هم قبيلة الفدعان من عنزة، إحنا هزمنا الروم بالجسر فدعان وصارت جماجمهم سوات الهوادى".

خالد مهدى
خالد مهدى

وكتب ممدوح الشمرى عبر الهاشتاج : "ما فى مثل ( السعودية ) تدخلها مُحترم وتخرج منها مُحترم، اللهم احفظ بلاد الحرمين".

 
ممدوح الشمرى
ممدوح الشمرى

ووصف عبد الله الروقي تركيا عبر الهاشتاج بأنها: "أسواء دولة فى السياحة نصب وسرقة من السياح واستغلالهم.. الله يعدمها ويغرقها".

عبد الله الروقي
عبد الله الروقي

ونشر عبد الرحمن العمرى فيديو على الهاشتاج وعلق عليه: "مجرم تركى قتل رجل خليجي هو وزوجته أثناء ذهابهم إلى سياحة في تركيا، عندما ألقوا القبض على المجرم اعترف بقتلهم بدون أى سبب فقط لأنه يكره العرب، أى أنه اعترف بالعنصرية، لاتنسوا أيضاً جرائم الدولة العثمانية في الوطن العربى شىء لا يرضاه أى مسلم عربى".

 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد الكلاب الضالة اعداء الوطن العربي

المصرين الوطنين نصحو كل الشعب العربي من زمان ان العصابة التركية شريك في الارهاب

للاسف البعض من الشعب العربي لا ياخذ بالنصيحة لان المصرين الوطنين صلتو الضوء علي عصابة الخنزير التركي القردخان المرتزقة للاسياده مخابرات العصابة الصهيوانجلوامريكية و الكيان الصهيوني لان هذا الخنزير التركي القردخان هو شريك في الارهاب المنتشر في الوطن العربي ولكن البعض بيفهم متاخر

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