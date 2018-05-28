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الإثنين، 28 مايو 2018 09:42 ص
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نيوزيلندا تنفق 610 ملايين دولار لاستئصال مرض يصيب الماشية

الإثنين، 28 مايو 2018 09:32 ص
نيوزيلندا تنفق 610 ملايين دولار لاستئصال مرض يصيب الماشية ماشية -أرشيفية
رويترز
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قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، إن بلادها، أكبر مصدر لمنتجات الألبان فى العالم، ستنفق أكثر من 880 مليون دولار نيوزيلندى (610 ملايين دولار) لاستئصال مرض يصيب الماشية ويعرف باسم مايكوبلازما الأبقار.

وذكرت الحكومة فى بيان أن من المتوقع إعدام نحو 126 ألف بقرة على مدى العامين المقبلين فى إطار سعى الحكومة والشركات العاملة فى هذا المجال لإخلاء كل المزارع المصابة.

وظهر المرض الشائع فى العديد من الدول للمرة الأولى فى مزرعة بالجزيرة الجنوبية فى نيوزيلندا فى يوليو تموز وتأكدت الآن إصابة نحو 37 مزرعة بالمرض.

وقالت أرديرن فى بيان "صدر قرار اليوم بدافع من رغبة الحكومة فى حماية القطيع الوطنى من المرض وحماية أساس اقتصادنا - قطاع المزارع".

ويمكن أن تؤدى مايكوبلازما الأبقار إلى حالات مثل التهاب الضرع والالتهاب الرئوى والتهاب المفاصل فى الماشية المصابة لكن المرض لا يمثل أى خطر على سلامة الغذاء أو البشر.

وقالت أرديرن إن الحكومة ستسهم بنحو 591 مليون دولار نيوزيلندى فى برنامج القضاء على المرض فيما ستتحمل كيانات الصناعة والمزارعون المبلغ المتبقي. وستبذل معظم الجهود على مدى العامين المقبلين.

ويسهم قطاع الألبان بنحو 7.8 مليار دولار نيوزيلندى فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد سنويا ويمثل نحو خمس صادرات نيوزيلندا.

 

 


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