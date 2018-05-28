نيوزيلندا تعتزم قتل 150 ألف بقرة للتخلص من سلالة بكتيريا مسببة للأمراض

ويلنجتون (أ ش أ)

تعتزم نيوزيلندا قتل حوالى 150 ألف بقرة فى محاولتها للقضاء على سلالة من البكتيريا المسببة للأمراض من القطيع الوطنى.

وأعلن سياسيون وقادة فى الصناعة الخطة الطموحة اليوم الاثنين، وفق ما نقلته مجلة تايم الأمريكية- حيث قالوا إنها ستكلف مئات الملايين من الدولارات، وإذا نجحت، ستكون هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها دولة موبوءة بالتخلص من بكتريا الميكوبلازما البقرية.

وأشارت المجلة إلى أن الزراعة أمر حيوى للاقتصاد فى نيوزيلندا، والذى ساعد عزلتها على حمايتها من بعض الأمراض التى تصيب القطعان فى أماكن أخرى.

وفى يوليو الماضي، تم العثور على بكتريا الميكوبلازما البقرية فى البلاد لأول مرة، ويمكن للبكتيريا أن تسبب للأبقار التهاب الضرع والالتهاب الرئوى والتهاب المفاصل وأمراضا أخرى، فهى لا تعتبر تهديدًا لسلامة الأغذية، ولكنها تسبب خسائر فى الإنتاج فى المزارع.