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الإثنين، 28 مايو 2018 03:20 م
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نقابة الأطباء تطالب الحكومة بتخفيضات على الخدمات العامة لأعضائها فوق سن الـ 60

الإثنين، 28 مايو 2018 02:00 م
نقابة الأطباء تطالب الحكومة بتخفيضات على الخدمات العامة لأعضائها فوق سن الـ 60 الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء
كتبت آية دعبس
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قالت النقابة العامة للأطباء، إن الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، قد استجاب لطلب لجنة الرواد بنقابة الأطباء، والخاص بزيارة من هم فوق الـ 60 عاما من الأطباء المتاحف الفنية والقومية مجانا، مشيرة إلى أن اللجنة وجهت خطابات الي الجهات الحكومية والخاصة لتفعيل قانون (77) لسنة 1981 والخاص بعمل تخفيضات علي الخدمات العامة كالمواصلات وتذاكر المسارح والسينما ودخول الاوبرا وزيارة المناطق والمتاحف الاثرية لكبار السن (فوق سن الـ٦٠عاماً).
 
وأضافت النقابة، فى بيان، أن رئيس قطاع الفنون التشكيلية أبدى سعادته فى الخطاب بالتعاون مع نقابة الأطباء لتقديم تسهيلات وتخفيضات فى أسعار الخدمات التى يقدمها القطاع وحرصا منه علي أهمية الخدمه نحو التعريف بالمتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية.
 
 وتابعت: تتكون مجموعة المتاحف الفنية من متحف الفن المصري الحديث، متحف محمد محمود خليل وحرمه، مركز محمود سعيد للمتاحف، متحف الخزف الإسلامي، متحف الجزيرة، متحف المثّال مختار، متحف محمد ناجي، متحف عفت ناجي وسعد الخادم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، متحف الخزف والتشكيلات المجسمة، متحف الأمير محمد وحيد الدين سليم، متحف الفن والحديقة، متحف حسن حشمت، متحف الزجاج.
 
وأما عن المتاحف القومية فهي تعنى بإحياء وحفظ ذاكرة الوطن وأحداثه الهامه وتراثه سواء كانت متعلقة بمناسبات تاريخية مثل حادثة دانشواي أو معركة المنصورة وواقعة أسر الملك لويس التاسع أو الموروث الشعبي كمتحف الشمع ومتحف السيرة الهلالية أو تقديراً لذكرى أشخاص ساروا رموزاً سواء كانوا زعماء أو أدباء أو شعراء مثل متحف مصطفى كامل، متحف بيت الأمة، متحف أمير الشعراء أحمد شوقي، متحف طه حسين.
 

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