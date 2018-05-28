موجيرينى: لدينا ثقة بجميع المؤسسات الإيطالية

بروكسل (أ ش أ)

قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى إن إيطاليا تهتم كثيرا بأن يكون الاتحاد الأوروبى قويا.

وفى تصريحات على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية فى بروكسل اليوم الاثنين، قالت موجيرينى " لدى ثقة كاملة كحال جميع الإيطاليين على ما أعتقد ، بالمؤسسات الإيطالية ، بدءا من رئيس الجمهورية الضامن للدستور، وهو دستور رائع وراسخ جدا".

وتابعت " أنا واثقة من أن المؤسسات الإيطالية ورئيس الجمهورية سيُظهرون كما عهدناهم دائما بأنهم فى خدمة صالح المواطنين الإيطاليين ، الأمر الذى يقترن بتعزيز الاتحاد الأوروبى".

واختتمت موجيرينى بالقول " ألفت إلى أن مستوى ثقة الإيطاليين بالاتحاد الأوروبى ارتفع إلى نسبة 41٪ فى الأيام الأخيرة، وأعتقد أنه شيء يدعونا جميعا إلى التأمل به".