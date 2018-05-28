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الإثنين، 28 مايو 2018 08:33 م
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مقتل 11 مسلحا منشقين عن "فارك" فى عملية لجيش كولومبيا

الإثنين، 28 مايو 2018 07:51 م
مقتل 11 مسلحا منشقين عن "فارك" فى عملية لجيش كولومبيا عناصر من جيش كولومبيا
بوجوتا (أ ف ب)
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قتل 11 منشقا من القوات المسلحة الثورية (فارك) فى عملية عسكرية للجيش فى جنوب البلاد، حسبما صرح وزير دفاع كولمبيا لويس كارلوس فيليغاس الاثنين، وجرت العملية الاحد فى مونتانيتا فى مقاطعة كاكويتا الجنوبية.

وصرح الوزير للاعلام المحلى انه "قتل 11 واصيب اثنان بينهما قاصر جنده المنشقون"، والقتلى والجرحى هم من فصيل يقوده زعيم سابق لمتمردى فارك يدعى رودريكو كاديت رفض اتفاق السلام المبرم فى 2016 مع حكومة الرئيس خوان مانويل سانتوز.

وقال الوزير أن الفصيل وجه تهديدات لرئيس بلدية فلورينسيا عاصمة كاكويتا والى شركة طاقة فى المنطقة، وقال الجيش فى بيان ان "المجرمين فرضوا اتاوات على متاجر" فى فلورينسيا والمناطق المحيطة بها.

وبموجب اتفاق السلام القى مسلحو فارك (7000 مقاتل) اسلحتهم للانضمام الى العملية السياسية، واصبحت الحركة الان حزبا سياسيا، الا ان فلولا من تلك القوات يقول الجيش ان عددهم نحو 1200 مقاتل لا زالوا ناشطين فى تهريب المخدرات فى مناطق الحدود الجنوبية.

وما زال هذا البلد، المنتج العالمى الاول للكوكايين والبالغ عدد سكانه 49 مليون نسمة، يواجه عنف المجموعات غير الشرعية التى تتنازع السيطرة على تجارة المخدرات فى المعاقل القديمة لفارك.

 


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