مصرع شخص وإصابة آخر فى تحطم طائرة بولاية نبراسكا الأمريكية

واشنطن (أ ش أ)

ذكر موقع "وورلد هيرالد" الأمريكى اليوم الاثنين، أن طائرة مفردة المحرك تحطمت فى ولاية نبراسكا الأمريكية الليلة الماضية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وأوضحت الموقع الإلكترونى أن الطائرة، وهى من طراز بيتشكرافت بونانزا 1962 بى 35، تحطمت فى مطار ميلارد العام الذى غالبا ما يقدم خدماته للطائرات الخاصة، على مرأى من كثير من الناس بالمنطقة المجاورة، وقال بعضهم إنها هوت "بشكل قوى" نحو الأرض، وتحطمت لشظايا.

وقال شهود العيان إنهم رأوا سيدة ترمى نفسها من الطائرة قبيل تحطمها، بينما لقى الرجل الذى كان معها مصرعه فى الحال.

ولم تعرف حتى الآن هوية من كانا على متن هذه الطائرة المنكوبة.

وفقا لتقارير، فإن الحالة الجوية خلال وقت الحادث كانت ممتازة، حيث الرياح خفيفة والرؤية واضحة بينما بدأ المجلس الوطنى لسلامة النقل تحقيقا فى الحادث.