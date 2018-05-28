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مصدر أردنى: نتواصل مع أمريكا وروسيا بشأن جنوب سوريا

الإثنين، 28 مايو 2018 02:16 م
مصدر أردنى: نتواصل مع أمريكا وروسيا بشأن جنوب سوريا مللك الأردن
رويترز
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قال مصدر أردنى رسمى، اليوم الاثنين، أن الأردن تواصل مع أمريكا وروسيا بشأن جنوب سوريا وهناك اتفاق على ضرورة الحفاظ على "منطقة عدم التصعيد".

مشيرا إلى أن بلاده يعتقد أن منطقة عدم التصعيد "تمخضت عن وقف لإطلاق نار كان الأكثر صمودا فى جميع أنحاء سوريا".

وأضاف المصدر أن بلاده تتابع عن كثب التطورات فى جنوب سوريا وعلى استعداد لحماية مصالحه وأمنه القومى.

من جانبه أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ضرورة التوصل إلى السلام العادل والشامل فى المنطقة الذى يمكّن الشعب الفلسطينى من تحقيق تطلعاته المشروعة فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجددًا التأكيد على أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائى على أساس حل الدولتين.جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، فى قصر الحسينية بعمان اليوم الأحد، وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكى برئاسة النائب داريل عيسى، حيث تم استعراض علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة والأوضاع الراهنة فى المنطقة.


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