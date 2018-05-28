مصادر سورية: قصف مناطق تابعة للفصائل المسلحة فى درعا

دمشق (أ ش أ)

أفادت مصادر سورية بأن قوات الجيش السورى، قصفت مناطق تابعة للفصائل المسلحة، فى درعا البلد، وبلدة الحراك بالريف الشرقى لدرعا.

ونقلت قناة ( الحرة) الاخبارية اليوم الاثنين، عن هذه المصادر قولها إنه لم يرد معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت أمس باتخاذ إجراءات "صارمة" بحق دمشق فى حال انتهك نظام الرئيس بشار الأسد اتفاقا لوقف إطلاق النار وذلك غداة إلقاء الجيش السورى منشورات فوق محافظة درعا الجنوبية تحذر من عملية عسكرية وشيكة.

وتتواجد الفصائل المسلحة عمليا فى المدينة القديمة الواقعة فى القسم الجنوبى من درعا فيما تحتفظ القوات السورية بسيطرتها على الجزء الذى يشمل الأحياء الحديثة ومقرات مؤسسات الدولة.