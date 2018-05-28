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الإثنين، 28 مايو 2018 12:50 م
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محمود عباس يلقى كلمة أمام الصحفيين عقب مغادرته المستشفى - صور

الإثنين، 28 مايو 2018 12:29 م
محمود عباس يلقى كلمة أمام الصحفيين عقب مغادرته المستشفى - صور الرئيس الفلسطينى محمود عباس
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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غادر، اليوم الاثنين، الرئيس محمود عباس المستشفى الاستشارى برام الله، بعد أن تماثل للشفاء، وألقى كلمة مقتضبة أمام الصحفيين فى المستشفى طمأن خلالها الشعب على صحته، وأعلن أنه سيعود إلى عمله غدا.

وتمنى "أبو مازن" أن يصل الفلسطينيون إلى هدفهم بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وقال: "إن شاء الله صحة الوطن بخير وان شاء الله نصل لهدفنا الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".

وشكر الرئيس المستشفى الاستشارى مشيدا بجهود أطبائه وطواقمه، كما شكر الزعماء والقادة العرب وغير العرب الذين اتصلوا للاطمئنان عن صحته.

ودخل الرئيس عباس (82 عاما) المستشفى الاستشارى فى رام الله، يوم الأحد 20 الجارى، إثر إصابته بالتهاب رئوى حاد أدى إلى تجاوز حرارته 40 درجة مئويّة.

وفيما يلى نص الكلمة:

"صباح الخير

شكرا لحضوركم.. وشكرا لله سبحانه وتعإلى على أننى خرجت اليوم من المستشفى بصحة تامة، وأعود إلى عملى اعتبارا من الغد إن شاء الله.

الفضل فى هذا يعود إلى الله سبحانه وتعإلى وهذا المستشفى العظيم النموذج من مستشفياتنا الفلسطينية، بما فيه من إدارة حكيمة وأطباء عظيمين وممرضين، وهذا فعلا يدل على أن صحة شعبنا بأيد أمينة والحمد لله، وهذا أعز ما يجب أن نهتم به وهو صحة أهلنا وهذا ما رأيته هنا وفى غيره من المستشفيات وهو أمر نفتخر فيه.

أوجه التحية والتقدير لأهلنا وشعبنا فى كل مكان فى العالم، الذى سألوا عنى وعن صحتي، أقول لهم إن شاء الله صحة الوطن بخير ونحن إن شاء الله سنصل إلى مبتغانا فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

إذا قضية القدس أدخلتنا المستشفى سنخرج من المستشفى لتكون القدس عاصمة فلسطين.

أشكر الملوك والقادة والزعماء والساسة والرؤساء الذى تفضلوا بالسؤال عنى، وأنا شاكر للجميع.

أتمنى من الله لشعبنا دوام الصحة والتقدم والنجاح، للوصول إلى الهدف الدولة الفلسطينية المستقلة قريبا إن شاء الله تعالى".

كلمة محمود عباس
كلمة محمود عباس

 

الرئيس الفلسطينى محمود عباس
الرئيس الفلسطينى محمود عباس

 

جانب من كلمة محمود عباس
جانب من كلمة محمود عباس

 

أبو مازن بعد خروجه من المستشفى
أبو مازن بعد خروجه من المستشفى

 

الأطباء حول الرئيس الفلسطينى بعد خروجه من المستشفى
الأطباء حول الرئيس الفلسطينى بعد خروجه من المستشفى

 


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