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الإثنين، 28 مايو 2018 02:26 م
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محكمة فى مدغشقر تأمر الرئيس بحل الحكومة وتعيين رئيس وزراء توافقى

الإثنين، 28 مايو 2018 01:39 م
محكمة فى مدغشقر تأمر الرئيس بحل الحكومة وتعيين رئيس وزراء توافقى رئيس مدغشقر
رويترز
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أمرت المحكمة العليا فى مدغشقر الرئيس بإقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد يحظى بتأييد جميع الأحزاب السياسية فى إطار خطوات لاحتواء أزمة سياسية فى الجزيرة الواقعة فى المحيط الهند

وقالت المحكمة الدستورية العليا فى وقت متأخر يوم الجمعة إن الخطوة جاءت نتيجة لفشل الرئيس هيرى راجاوناريمامبيانيا فى تشكيل محكمة عليا تفصل فى جرائم الساسة البارزين.

وقالت المحكمة فى بيان "على أن ينهى رئيس الجمهورية عمل الحكومة ويعين رئيس وزراء توافقيا خلال سبعة أيام من إعلان هذا القرار من قائمة تضم ثلاثة اسماء على الأقل".

وفى وقت سابق هذا الشهر وافق الرئيس على قانون جديد للانتخابات يلغى بندا كان من شأنه منع مرشح المعارضة الرئيسى مارك رافالومانانا من المنافسة على المنصب مما أثار أزمة سياسية ومظاهرات دموية فى الشوارع.

 


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